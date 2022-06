El hijo de Rodrigo Bueno recibió una impactante señal de su papá, a 22 años de su muerte: "Está presente"

Ramiro, el hijo de Rodrigo Bueno, siempre recuerda con mucho cariño a su papá. Hasta se lookea como él en su honor y le dedica cariñosos posteos en Instagram.

En esta oportunidad, el joven contó que recibió una impactante señal del querido cantante de cuarteto, a 22 años de su fallecimiento.

"Yo te digo que papá está presente todo el tiempo y yo no lo puedo creer", contó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live antes de dar más detalles sobre cómo Rodrigo "se manifestó".

LA SEÑAL QUE RAMIRO BUENO RECIBIÓ DE SU PAPÁ

"Hace unos días que grabé mi nuevo videoclip y se me acercó un chico. Me dijo que quería escuchar mi arte, me preguntó dónde podía buscar mi material y me dijo que venía del barrio Rodrigo Bueno y yo le digo '¿qué?' no hay chance de que justo se de la coincidencia; no puede ser, acá está mi viejo dije yo”.

"Se presentó y se manifestó de esa forma, yo al pibe lo dejé que formara parte del video, esto fue hace dos semanas o sea hace nada, muy poco. También me pasó que estaba en un barcito y de la nada empieza a sonar un enganchado de cuarteto de mi viejo y estábamos grabando ahí, papá está en todos lados y siempre está presente”, sumó, convencido.

Además de contar que recibe estas señales "con amor y alegría", se mostró muy agradecido con sus fanáticos por mantener viva la memoria de su padre.

"Él está presente en la gente y se me hace presente de esa manera, a la gente trató de darle la misma alegría y hoy mi papá sigue presente en el pueblo argentino, siempre le voy a estar agradecido a la gente", cerró, con ternura.