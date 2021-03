El hijo de Nacha Guevara se quebró al aire con un mensaje de su abuela, de 101 años: “Nos va a enterrar a todos”

Ariel del Mastro (58) ha contado en numerosas veces lo bella que fue su relación de niño con su abuela, la mamá de Nacha Guevara (80) que ya cuenta con 101 años. En una entrevista que hizo en Vino para vos, Clotilde Isolina Badalucco, "Tata" como la llama el director teatral, lo sorprendió con un saludo que lo emocionó sobremanera y él explicó que no esperaba verla dado el delicado estado de salud de la mujer.

“Con mi abuela Tata soy muy cercano, de hecho la llevé a vacunar hace poco. Ella estuvo muy presente conmigo, muy presente”, contó Ariel frente a Tomás Dente, y explicó que durante el exilio que vivió con sus padres, ella lo visitaba a pesar de las circunstancias. “Creo que cada dos años venía con mi abuela y después sola. (…) Estuvo, fue afectuosa y contenedora y eso me acerca a ella. Ahora está muy grande y ya no se acuerda. También eso es muy duro, ver que nos vamos a convertir en eso, pero tiene 101 años y vive sola. Tiene una chica que la cuida y cree que es amiga mía porque no había manera de convencerla”, explicó.

Asimismo, el realizador teatral explicó que las opiniones sobre Tata están divididas en la familia ya que, al parecer, fue muy dura con su hija. “Escuché que mi mamá no estaba muy de acuerdo pero conmigo ella fue muy afectuosa. Entonces yo la quiero mucho y cuando se vaya me va a doler un montón. De todas formas, todos los años creemos que se va a ir y ahí está, nos va a enterrar a todos”, agregó Ariel que confesó que no cree en Dios pero sí en “una energía superior”.

Pero Ariel se llevó una enorme alegría cuando en la pantalla apareció Tata, que le dejó un mensaje que lo quebró. “¡Querido! ¿Cómo estás? Estoy muy orgullosa de vos. Tengo muchas ganas de darte un gran abrazo y desearte todo lo mejor en tu vida. Un abrazo hijo querido”, le dijo la mujer.

“Mirá que conozco el formato de tu programa y siempre miro el programa donde voy a ir porque me parece respetuoso (…) Sabía quienes no iban a estar pero nunca me imaginé que iba a estar mi abuela porque está muy enferma”, dijo Ariel, que pidió aplausos para la producción por el logro.

Asimismo, Del Mastro explicó que sus propias experiencias lo llevaron a buscar una relación diferente con su propia familia. “Yo he tratado de estar muy presente con mis nietas. Con un padre que no estuvo presente y una madre que por el trabajo que tenía estaba poco presente en nuestro exilio. El artista piensa primero en él y después en la familia ¿viste? Es como una particularidad que traté de componer eso porque eran cosas que no me habían gustado de mi vida. Creo que con mis hijos lo logré y con mis nietos, durante la pandemia, nos estamos viendo un montón”, concluyó.