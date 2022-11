El hijo de Gladys La Bomba Tucumana explicó el polémico video en el que besa en la boca a su mamá

Hace algunos días, Gladys La Bomba Tucumana y su hijo, Tyago Griffo, compartieron un video con un final inesperado, en el que se besan en la boca. Luego de haber recibido muchísimas críticas por el polémico clip, el joven se mostró despreocupado y explicó en Nosotros a la mañana por qué se besó con su mamá.

"Estaba muy contento por verla a mi vieja, que me fue a visitar. No vive conmigo y soy mimado porque soy hijo único, entonces quise grabar”, contó. Y cuando le preguntaron si el beso en la boca fue un accidente, sorprendió con su sinceridad. "Más o menos. Desde chiquito que a veces nos damos besos en la boca. No me interesan las críticas. Eso a mí me tiene sin cuidado...", dijo, con firmeza.

"Es habitual, no de todos los días, pero sí. Es una muestra de cariño o amor". G-plus

"No me cabe en la cabeza una situación rara o retorcida. Me he dado picos con mi papá. Me he dado besos en la boca con mi viejo o mi vieja. Son mi sangre... Es habitual, no de todos los días, pero sí. Es una muestra de cariño o amor. Desde bebé o pequeño que me crié en un seno así, con ese tipo de amor y cariño incondicional por parte de los dos”, cerró Tyago, contundente.

GLADYS LA BOMBA TUCUMANA APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA KARINA LA PRINCESITA

Gladys habló con Por si las Moscas por La Once Diez y declaró: "Con Karina no pegamos onda. Ella no deseó tener buena relación conmigo, nunca".

"Podríamos habernos llevado bien en 2017, en Bailando, y ella no quiso tener buena energía conmigo, no entendí bien por qué...".

"Yo, encima, soy de sociabilizar mucho, saludo a todo el mundo y no entiendo por qué no hay nada de onda", reflexionó Gladys sobre su tensa relación con Karina.