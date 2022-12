La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, muy fuerte contra Julián Serrano: "Lloré por vos"

Juián Serrano irrumpió en el espectáculo hace algunos años gracias a la ficción Aliados, después de varios años de entretener a sus seguidores con su creativo canal de YouTube, y entre sus fans estaba Morena Echarri, que salió con los tapones de punta contra su ex ídolo.

En las últimas horas, la joven, que cuenta con 21 seguidores en Instagram, decidió publicar una fotografía en la que se la ve muy pequeña junto al ex campeón de Bailando por un Sueño (junto a Sofi Morandi) pero en lugar de recordar el momento con nostalgia, optó por un tremendo exabrupto.

"Lo que lloré por vos, hijo de p…, ahora sos liberal", escribió la joven hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, conocidos militantes del kirhcnerismo, contra el actor y cantante, que se ha manifestado en muchas ocasiones a favor de políticos como Javier Milei.

Más sobre este tema Fuerte enojo de Nancy Dupláa y Pablo Echarri por una notica errónea sobre su hija Morena: "Publicar una mentira para generar odio"

MORENA ECHARRI, MUY FUERTE CONTRA JULIÁN SERRANO POR SUS IDEAS POLÍTICAS

La story de Morena fue seguida por un otra que contenía un fragmento del discurso que hizo la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner este martes, tras conocerse un fallo desfavorable en una causa que se llevaba contra ella por el manejo de la obra pública.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó el martes a Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y eso motivó los dos posteos de la joven, que sabe que Julián ha tenido tremendas palabras para el Gobierno que integra la ex presidente.

"La idea es hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al gobierno. Así, perpetuarse en el poder, con gente que piensa que ellos son ‘generosos’ y que los malos son los ‘capitalistas’, que dicho sea de paso, ya se están yendo. En este momento, el que calla otorga... no me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre. Perdón, me dejo llevar", posteó Julián, que alguna vez propuso que Córdoba y Mendoza se independicen de Argentina.

Pero además de atacar al Gobierno, Serrano también elogió la figura de Javier Milei en sus redes sociales. "Te puede gustar o no (Javier) Milei, pero hizo que todos los políticos hablen de los impuestos. En mi vida vi a un político siquiera nombrar esa palabra, era como un tabú para ellos", en uno de sus posteos de Twitter.