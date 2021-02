Hernán Drago, muy fuerte sobre los rumores de romance con Celeste Muriega: “Hablo de todo, pero no bajo presión”

La semana pasada Rodrigo Lussich mandó al frente en Intrusos a Hernán Drago y Celeste Muriega, a raíz de una serie de fuertes rumores del supuesto romance que habría nacido entre ambos en Bienvenidos a Bordo. Consultado sobre esta situación, el modelo se mostró algo incómodo y reaccionó alegando que él habla “de todo, pero no bajo presión”.

"Te juro que entiendo mucho tu trabajo y lo respeto, pero también lo conozco mucho. Y la presión que ejercen para conseguir respuestas que los satisfagan, pero hay gente (a la) que no nos gusta y no nos sienta cómodo hablar de ciertas cosas, sean verdad o mentira”, le dijo Hernán al periodista Pablo Godino. “Yo hablo de todo, pero no bajo presión ni cuando no quiero, te repito sean verdades o mentiras las versiones", concluyó en un testimonio publicado por Primicias Ya.

Drago se separó en 2019 de su esposa Bárbara Cudich, con quien tuvo dos hijas y convivió hasta el año pasado debido a la pandemia. Por su parte, Muriega concluyó en 2020 un noviazgo de larga data con el relacionista público Alejo Clérici.

Este viernes, Guido Kaczka intentó sonsacarle alguna información al modelo en el ciclo de eltrece: “Dicen que estás en pareja con alguien que viene acá”, le dijo en vivo. “La gente dice mucho, pero…”, atinó a responder Hernán, entre risas y visiblemente incómodo, y agregó: “No estoy en pareja con nadie”. Contundente.