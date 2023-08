Hernán Drago se lució con sus imitaciones a varios artistas en Noche al Dente: "Yo soy muy de la peluca"

En una noche más que especial que se vivió en Noche al Dente –el programa que conoce Fernando Dente por América- por cumplir 100 programas al aire, Hernán Drago lució su talento en el escenario y sorprendió al público con sus imitaciones.

“Yo soy muy de la peluca", atinó a decir el modelo, entre risas, al ver que en el escenario había varios outfits preparados para ponerse en la piel de los artistas que propusieron a través de un jackpot.

De esta manera, Drago se sumó al juego y entonó Atado a tu amor, de Chayanne; Hasta el final, de David Bisbal; y Experiencia Regligiosa, de Enrique Iglesias; con el que demostró sus aptitudes para encarnar a estas reconocidas figuras internacionales.

¡Talento en el escenario!

HERNÁN DRAGO ROMPIÓ EN LLANTO EN EL ÚLTIMO PROGRAMA DE BIENVENIDOS A BORDO

Hernán Drago rompió en llanto en el último programa de Bienvenidos a Bordo y se mostró agradecido con la conductora, Laurita Fernández, sus compañeros y con el público.

“Me gustaría que digas algo, porque la verdad que todos te amamos, te queremos en casa y en toda esta productora”, le dijo la presentadora. Entonces, el modelo expresó emocionado: “Primero, gracias a vos y a todo el equipazo que vos nombraste. Yo no voy a evitar llorar, estoy orgulloso”.

Todos veníamos a trabajar acá con una sonrisa y deseándonos lo mejor. Quiero agradecerle a la gente que estuvo del otro lado”, agregó conmovido.

Y cerró, a corazón abierto: “En mi caso son muchos recuerdos, muchas noches, junto a Guido, muchas tardes también, junto a vos, Laura y a todo este equipo. Me han permitido entrar en la casa de cada uno y, sobre todo, me han permitido jugar, no perder ese niño que gracias a Dios nunca he perdido, y nos hemos divertido”.