Hernán Drago contó cómo es la relación con su exesposa tras su divorcio: "No hemos tenido grandes discusiones porque priorizamos a los chicos"

Hernán Drago hizo referencia a su actual vínculo con Bárbara Cudich y, con sinceridad, contó cómo afrontan las discrepancias con su exesposa. En El Club de las Divorciadas, el modelo reveló cuál es el método que adoptó cuando tiene alguna discusión con la madre de sus hijos.

“Yo soy muy tranquilo y cuando veo que la conversación va para un lado, prefiero tomar distancia un día o un par de días y volver a hablarlo de manera siempre constructiva. Porque si escuchás algo destructivo del otro lado y vos seguís destruyendo termina mal seguro y quienes salen perjudicados en este caso son los chicos”, reflexionó.

"Terminó nuestro proyecto de pareja pero no de familia. No hemos tenido grandes discusiones porque priorizamos a los chicos, cuando ella me dice algo que yo no estoy de acuerdo se lo planteo de una manera y tratamos de ir para adelante". G-plus

En la emisión de eltrece, el modelo contó que toma distancia cuando tiene algún cruce con Cudich: “¿Qué padre no ama a sus hijos? Entonces si no lo hacemos nosotros como adultos, hagámoslo por ellos también”.

Más sobre este tema La pregunta al hueso de Pampita a Hernán Drago sobre su ex, con quien convive: "¿Ella comenzó una relación?"

Finalmente, Drago aclaró que, desde que se separó de Bárbar Cudich a mediados del 2019, su vínculo es muy bueno. “Terminó nuestro proyecto de pareja pero no de familia. No hemos tenido grandes discusiones porque priorizamos a los chicos, cuando ella me dice algo que yo no estoy de acuerdo se lo planteo de una manera y tratamos de ir para adelante”, finalizó.