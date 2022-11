El hermano de Alfa amenaza con llevar a la Justicia a Telefe si no limpian la imagen de Walter

La forma en que Gran Hermano 2022 trató el exabrupto de Walter "Alfa" Santiago (60) con Constanza "Coti" Romero (20) y el posterior cruce con Lucila "La Tora" Villar (28) enfurecieron a la familia del hombre más polémico de la casa.

"Mi sobrina quiere que la producción deje en claro que Walter no es un abusador ni un acosador, y que muestren las imágenes tal cual son. Eso es lo que les pidió. (…) Les pidió que se retracten y aclaren. Si no aclaran, verá cómo sigue la situación", explicó Sergio Santiago en una nota con Intrusos.

Entonces, continuó detallando los pasos a seguir que planifican con Ángeles, la hija de Alfa: "Acciones legales no creo que iniciemos porque es un asunto de mi hermano y no me puedo interponer. Eso lo va a hacer mi hermano. Nosotros estamos ejerciendo fuerza desde los escritos".

"Si no nos dan bolilla haremos una carta documento exigiendo que se retracten". G-plus

"Si no nos dan bolilla haremos una carta documento exigiendo que se retracten", cerró Sergio Santiago, a sabiendas de que Alfa, su hermano, ya había advertido dentro de la casa de Gran Hermano 2022 que tenía los recursos, la voluntad y los contactos de llevar el escándalo a juicio.

EL HERMANO DE ALFA DE GRAN HERMANO CUESTIONÓ A TELEFE

Por otra parte, el hermano de Alfa de Gran Hermano 2022 repudió los dichos de su hermano, pero igual lo defendió.

"Yo admito que mi hermano derrapó e hizo un chiste de mal gusto. Ahora, de ahí a un abuso, cuando estaban todos dentro de la habitación, y estaba el novio de Coti, cuando mi hermano lo que hizo fue personificar al Conejo… Porque el pibe estaba ahí y es más, se lo festejó", explicó.

"Telefe muestra lo que quiere o lo que le conviene", cerró el hermano de Alfa de Gran Hermano 2022.