La hermana de Marcelo Corazza rompió el silencio: "Estamos destrozados"

“Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad. No se me ocurriría, por Dios”, habría dicho Corazza.

LOS DETALLES DE LA DENUNCIA CONTRA MARCELO CORAZZA Además de Corazza, hay otro tres detenidos en la causa. Según contó Paulo Kablan, el cabecilla de la organización captaba a los menores, los corrompía y los explotaba sexualmente. "A Corazza lo menciona la Víctima 1. En uno de los abusos él cuenta cómo llevaban, cómo después de un tiempo los empezaba a entregar a amigos y supuestos clientes", detalló el periodista. "LA VICTIMA 1 MENCIONA A DIFERENTES PERSONAS QUE NO SABE QUIÉNES SON HASTA QUE LE DICEN 'VAMOS A IR A VER A MARCELO CORAZZA' POCO TIEMPO DESPUÉS DEL PRIMER GRAN HERMANO, QUE ÉL LO HABÍA VISTO Y LO RECONOCE", CONTÓ, SOBRE EL TESTIGO RESERVADO QUE HOY TIENE ALREDEDOR DE 30 AÑOS Y A PRINCIPIOS DE 2000 TENÍA ENTRE 11 Y 14 AÑOS. "Esto es declaración de la víctima. Lo lleva a Once, lo pasa de un auto a otro y lo lleva a un lugar en Costanera sur donde lo desnuda y se produce un abuso sexual, concreto, sin detalles. Después se vuelve a pasar de auto y vuelve con este abusador", pormenorizó. "A partir de ahí intervienen teléfonos y comienzan a hacer seguimientos e identifican a la banda", contó, sobre el accionar de la policía. La trata de personas con fines de explotación laboral o sexual es un delito. Denunciala llamando a la línea 145. Tu denuncia ayuda a erradicar el delito. Denunciá llamando al 145