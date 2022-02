Harry Styles suma un segundo show en Argentina: cuándo y cómo comprar las entradas

Harry Styles confirmó una segunda fecha en el estadio Monumental,debió agregar funciones en Argentina y México. en el estadio Monumental, luego de haber agotado los tickets para su primer River . En los shows que tienen programados en todo el mundo, sólo

De esta manera, serán dos los shows que brindará el ex One Direction en Buenos Aires en el marco de su gira mundial Love On Tour.

Esta es la segunda vez que Harry toca como solista en Argentina: la primera fue en 2018 para presentar Harry Styles, su ópera prima homónima.

CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL SEGUNDO SHOW DE HARRY STYLES EN ARGENTINA

La primera función de Harry Styles en Argentina será el 3 de diciembre de 2022.

La segunda función será el 4 de diciembre de 2022.

Los shows serán en el Estadio de River Plate, ubicado en Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

CUÁNDO Y CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS PARA EL SEGUNDO SHOW DE HARRY STYLES EN ARGENTINA

Las entradas saldrán a la venta a partir del 23 de febrero a las 10 horas a través de All Access.

CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS PARA EL SEGUNDO SHOW DE HARRY STYLES EN ARGENTINA

Los precios de los tickets van desde los $7.500 hasta los $17500.