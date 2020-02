Habló el tío de "Pipo", el supuesto 'rugbier 11' del crimen de Fernando Báez Sosa: "Le está pasando lo mismo que a Pablo Ventura"

La madrugada del crimen de Fernando Báez Sosa (19) hay fuertes indicios de la existencia de un supuesto rugbier 11, que sería un menor de edad que apareció en la selfie que los acusados se tomaron 25 minutos después de la golpiza letal. Si bien el joven todavía no fue requerido por la Justicia para que cuente lo que vio durante los momentos que compartió con algunos de los imputados, Telenoche habló en exclusivo con uno de sus tíos en Zárate.

Consultado sobre la eventual participación en el homicidio de Báez Sosa, el tío del chico identificado como Pipo se mostró sorprendido: “Yo me enteré anoche y sé que él no es capaz de hacer nada. Lo conozco de chico, se crió conmigo y no es capaz ni de meterse. Sé que es buen pibe”. Luego, aclaró: “Él no juega al rugby, es futbolista. No es amigo de los rugbiers, pero es conocido de ellos. Yo jugaba en CADU (N del R: Club Atlético Defensores Unidos de Zárate) en primera y en tercera, y él los conocía de ahí, pero no era amigo ni nada. Él fue (a Villa Gesell) con otro grupo y esos son sus amigos”.

“Ahí en la foto se reconocieron y se sacaron una foto, pero nada más que eso. Coincide que son conocidos de Zárate”. G-plus

En cuanto a la foto tomada junto a Máximo Thomsen (20), Blas Cinalli (18), Lucas Pertossi (18) Luciano Pertossi (18) y Juan Pedro Guarino (19), explicó: “Ahí en la foto lo que pasó fue que se reconocieron y se sacaron una foto, pero nada más que eso. Coincide que son conocidos de Zárate”. Y manifestó su asombro de que Pipo figure abrazado a los acusados del homicidio de Báez Sosa: “Estamos sorprendidos porque no puede ser que mi sobrino esté ahí. Creo que no estuvo involucrado y lo vamos a defender con toda mi familia, lo vamos a sacar adelante porque él no es capaz de hacer eso. Él es un buen chico que terminó la escuela y ahora arranca la facultad”.

Por otra parte, admitió: “Él no nos dijo nada de todo esto. Es más, dos días después del crimen me mandó un mensaje para mi cumpleaños y me saludó”.

Otro de los tíos no quiso hablar frente a cámara, pero en una charla con Catalina Bonadeo se mostró seguro de la inocencia de su sobrino: “Si la Policía no lo vino a buscar a la casa es porque no tienen nada, no hay evidencias”. Respecto de la selfie, aventuró: “Esa foto se puede trucar. ¿Cómo se comprueba que la tomaron en Villa Gesell? A Pablo Ventura también lo incriminaron… ¿Por qué no le puede pasar lo mismo a mi sobrino?”.