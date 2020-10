Habló la pareja de Brian Lanzelotta tras su covid: "Estoy sola, atendiendo a Brian y la beba todo el tiempo"

La confirmación del Covid-19 positivo de Brian Lanzelotta (31) puso a su familia en una situación compleja, ya que convive con su mujer, Mariana Cesar (29), madre de su hija, Roma (8 meses), quien también presentó síntomas de la enfermedad. Y a horas de que Argentina supere el millón de contagiados, la historia de la familia sin dudas será similar a la de otras miles, pero no por eso deja de ser desesperante.

“Bra no la está pasando bien, está en cama desde el jueves. Estamos los tres en casa. Yo tuve síntomas, el miércoles me sentí muy mal y la bebé ya la dan como positiva también. Así que estoy atenta a que Roma no presente síntomas y a que Brian no tenga una recaída”, afirmó la exchica Combate sobre el mal momento del participante de Cantando 2020.

-¿Tenés algún tipo de asistencia?

-No tenemos ayuda de nadie. Cuando a Brian le dijeron que era covid positivo, le dijeron que se comunique con su médico de cabecera que lo iba a ir guiando. Pero no tenemos médico de cabecera, él no tiene obra social. Estamos los tres solos pasándola en casa.

-¿Te comunicaste con el Ministerio de Salud?

-Sí, activé el protocolo por mi trabajo, avisé que a Brian le había dado positivo y me dijeron que no me iban a hisopar, que me consideraban infectada. Y que si seguía sin presentar síntomas cuente 14 días desde el miércoles que me sentí mal, con dolor de cabeza. Pero cuando a la chica del ministerio le repregunté por Brian, que le confirmaron el positivo el jueves, me contestaron re mal. Que si vivimos juntos, nos contagiamos juntos. Yo no quería salir antes de tiempo de mi casa y contagiar.

"Necesito una manito. Un médico, alguien que me acompañe y me diga a qué situaciones estar atenta. Pero estoy sola, porque además nadie te puede ayudar, y los que te pueden dar una mano te tratan como el ort...". G-plus

-¿Comentaste que Brian no tenía cobertura médica?

-Sí, me dijeron que si seguía sin poder levantarse de la cama que lo suba a un auto y lo lleve a un hospital, que así me iban a saber decir mejor qué tenía él. Pero no es así, tengo una bebé de ocho meses, no los voy a cargar a los dos en el auto. Llegado el caso lo haría, pero quería saber los signos de alarma. Estoy atendiendo a Brian y a la nena 24 horas los siete días de la semana, subiendo a su habitación para saber si tiene fiebre, si necesita agua, llevándole las comidas diarias.

-¿Te sentís muy sola?

-Claro. Necesito una manito. Un médico, alguien que me acompañe y me diga a qué situaciones estar atenta. Pero estoy sola, porque además nadie te puede ayudar, y los que te pueden dar una mano, te tratan como el orto. Estoy muy enojada y caliente hoy. De hecho, hice un descargo en Instagram y como alguien que quizá tiene llegada a los medios me pueden llegar a escuchar, pero otros no tienen esa posibilidad. Es un desastre que pase esto. Pero bueno, esto también pasará.

-¿Cómo hacés para abastecerte de alimentos?

-Mi familia y la de Brian nos llaman por video a cada rato, pero tratamos de no asustarlos y ponemos la mejor cara. Por otra parte, vivimos en un barrio chiquito y los vecinos me escriben y me avisan que van a la farmacia o al supermercado por si necesito algo. Me saco el sombrero ante mis vecinos.

"Brian está con dolores musculares muy fuertes y mucho cansancio. Además, perdió el gusto y el olfato. Y si bien sigue en la cama desde el jueves, hace un día y medio que no volvió a levantar temperatura". G-plus

-¿Cómo se manejaron desde la producción del Cantando?

-Capaz que a través de ellos, Brian tiene cobertura médica y no estoy informada. Lo que sí, te vienen a hisopar enseguida en caso que lo necesites, y a Bra le escribieron todos desde la producción preguntando como está y demás.

-¿Cómo está Roma?

-Tanto Brian como yo estamos preocupados por ella, pero por suerte está bien.

-¿Y Brian?

-Está con dolores musculares muy fuertes y mucho cansancio. Además, perdió el gusto y el olfato. Y si bien sigue en la cama desde el jueves, hace un día y medio que no volvió a levantar temperatura.

-¿Vos también estabas saliendo a trabajar?

-Sí. Trabajo en el Registro Civil de la provincia de Buenos Aires. Antes estaba en el Hospital Bocalandro, pero ahora con el tema de la pandemia trabajo en el de Villa Bosch. Iba día por medio, nos dividíamos en dos grupos. Mi jefa, Elizabeth, y la jefa zonal son dos genias. Me llamaron desde el primer día y me mantuvieron aislada. Pero IOMA y el Ministerio de Salud son un desastre.