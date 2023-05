Habló el hombre al que José Manuel Urcera le voló dientes de una piña: "Perdí los de arriba"

El silencio de José Manuel Urcera luego de volarle la dentadura de una piña a un hombre contrastó con el testimonio de Ramiro Roda, quien asegura haber quedado inconsciente durante 15 minutos y recibió 4 puntos de sutura en su cabeza al desplomarse en el suelo y golpear contra una alcantarilla.

"Todo empezó con que me saco una foto con él, quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento exacto en que pasaron las cosas, y hasta ahora", explicó con dificultades para hablar por su problema odontológico

Tras definirse como "fan de Fabián Cubero" e "hincha de Vélez", desmintió haberle gritado cornudo a Urcera o burlarse de Nicole Neumann: "Jamás le faltaría el respeto a la mujer de Cubero, ni a las hijas".

Ahí admitió que le preguntó "si iba a ir a la despedida de Cubero".

"Él estaba en la patineta y me dijo 'me estás agarrando para la joda'. Le dije que le quise hacer un chiste y le pedí mil disculpas. Me empujó, me agarró de la remera, vinieron los de seguridad de él y nos separaron", se explayó.

Al final, Ramiro Roda precisó cómo fue el supuesto ataque a traición de José Manuel Urcera cuando lo iba a perdonar: "Yo voy, le doy mi mano derecha, él con la mano izquierda me trae y con la derecha me pega".

LAS CONSECUENCIAS DE LA PIÑA QUE JOSÉ MANUEL URCERA LE PEGÓ A RAMIRO RODA

Por otra parte, Ramiro Roda comentó las consecuencias de la tremenda piña que le dio José Manuel Urcera al perder algunas piezas dentales: "Era una prótesis la que tenía y perdí parte de la dentadura de arriba".

Y luego de afirmar que estuvo "inconsciente durante 15 minutos" y que recibió 4 puntos de sutura en su cabeza aseveró: "Yo me quise levantar y no sentía las piernas".

"Lo corrieron el hijo de Omar Gurí Martínez (N del R: Agustín) y el hijo de Mazzacane (N del R: Hugo Mazzacane es directivo de la ACTC, es el padre del expiloto de Fórmula 1 Gastón Mazzacane, quien a su vez es padre de Romeo y Renato)", cerró sobre la violenta agresión del futuro marido de Nicole Neumann.