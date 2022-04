Guillermo Francella, intimidad de un exitoso: "Soy un papá muy presente, somos muy unidos"

Guillermo Francella habló a fondo con Ciudad de Granizo, su nueva comedia dramática para Netflix, y reflexionó sobre lo importante que es su familia para cada proyecto artístico, cuánto lo afectó la pandemia y su paso por su carrera profesional.

El prestigioso actor se definió como un papá muy presente, todo lo contrario a la relación que su personaje tiene con su hija en su nueva película: “Soy un papá muy presente, muy familiero con mi hijo y mi hija, siempre estoy a su disposición, somos muy unidos”.

Para este nuevo film que estrenó este miércoles 30 de marzo en la plataforma, Francella le dio vida a Miguel Flores, un famoso meteorólogo de la televisión que se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una tormenta de granizo.

“Tiene un arco muy interesante la película y también un género que no se transitó que es el cine catástrofe, en Argentina nunca pasó esto en una película. Así que me parece que va a gustar, estoy muy emocionado”, le dijo a Ciudad en exclusiva.

- ¿Cómo fue prepararte para este protagónico?

- Me gustó muchísimo el libro, habla de muchas cosas esta película que desde lo interpretativo me encantó explorar porque habla de lo efímero del éxito, de la cultura nueva de la cancelación que de una frase desafortunada o de algo incorrecto que lleves a cabo te convertís en un demonio cuando eras un héroe hace cinco segundos, esta cosa del linchamiento público de convertir a alguien en un muerto civil por haberse equivocado en algo. Obviamente que hay veces que depende, si hay conductas impropias pero por lo general he visto momentos muy desafortunados que se atraviesan con la vehemencia que se lleva a cabo. Esta película habla de eso, de los vínculos, del exitismo de la televisión, la gente pasa del príncipe al mendigo de un plumazo.

-¿Estudiaste algo del mundo de la meteorología?

- No es que me haya basado en un meteorólogo o que trabajé para ser un meteorólogo, sino que hablábamos de la cotidianeidad de este hombre como cualquier otro pero es amado, es el infalible, nunca se equivoca, le gritan ‘genio’, ‘ídolo’, ‘maestro’ en la calle y un día tiene la mala fortuna de que no acierta y se cae el mundo abajo, caen granizos, rompe la ciudad y se convierte en alguien muy odiado al punto de tener que escaparse a su provincia natal que es Córdoba. Allí se vincula de nuevo con su hija, tiene un arco muy interesante la película y también un género que no se transitó que es el cine catástrofe, en Argentina nunca pasó esto en una película. Así que me parece que va a gustar, estoy muy emocionado.

- ¿Qué es lo que más te gustó de encarnar a Miguel Flores, te sentiste identificado con algo en particular de su personalidad?

- Me gustó mucho que alguien pueda representar de vivir todo ese arco, yo conozco esta cultura de la televisión de que hasta el portero del canal te saludaba distinto si medías menos que el día anterior. Esa cosa de si convocaste o no, si eso es útil para el medio, si te dieron un programa en el prime time y cómo respondés, qué pasa con esa ficción que había tanta expectativa y no lo fue, todo esto lo conozco del derecho al revés, tengo 40 años en el espectáculo así que lo conozco muy bien y la crueldad que hay en todo eso. Pero además, también como actor, vivir lo que todos nosotros hoy vivimos, este presente de las redes que desde el anonimato te califican, insultan.

- ¿Alguna vez te pasó de tener una crisis profesional, como le pasó a tu personaje, que te haya hecho dudar de seguir o no por este camino?

- No, a mí no, yo siempre soñé con vivir de lo que amo y lo vengo haciendo hace 40 años y estoy muy feliz. He tenido inseguridades como todos, crisis de ese nivel no, pero dudas y miedos sobre si iba a conservar la continuidad sí. Pero como le pasó a Miguel no.

GUILLERMO FRANCELLA, ÍNTIMO SOBRE LA FAMILIA Y LA PANDEMIA

- Teniendo en cuenta la relación que Miguel Flores tenía con su hija, ¿cómo te definirías como padre en la vida real?

- En las antípodas de Miguel Flores, soy un papá muy presente, muy familiero con mi hijo y mi hija, siempre estoy a su disposición, soy su fuente de consulta y ellos son la mía también, somos muy unidos.

- ¿Qué rol cumple tu familia a la hora de encarar un proyecto artístico nuevo?

- Los consulto, les pido si pueden leer los libros, ellos también me dan a leer sus libros cuando les toca algo en suerte, compartimos la profesión, el amor a la profesión, las vicisitudes que tiene esta carrera tan particular. Miguel Flores fue abandónico con su hija, hay un vínculo que se rehace sin conocerse mucho, les pasa cosas en los diálogos inteligentemente escritos que estuvo bueno. A mí como papá no me pasó pero como actor me gusta porque hay papás a los que les ha pasado esto por otros motivos o los de Miguel, que se encuentra con una hija, es todo nuevo el vínculo, eso me resultó interesante de llevarlo a cabo”.

- Teniendo en cuenta toda la crisis que atravesamos por la pandemia, ¿qué mensaje le darías al público?

- Ha sido muy duro para todos, para la gente mayor, para los jóvenes, para los que han tenido que trabajar en forma virtual con sus hijos chiquitos en su casa, la ausencia de la escuela, problemas económicos, ha sido realmente muy duro. Creo que está dejando secuelas y nos ha lastimado a todos, la vida y relación de las personas, las parejas. Vivimos algo desconocido de un modo muy cruel, muy duro, ojalá que de a poquito se vaya saliendo y se empiece a volver a la normalidad pero no puedo negar que ha sido duro y sigue siendo.

- ¿Qué rol te parece que tienen los artistas en este momento tan especial?

- De a poquito, nosotros contribuyendo, dando nuestro granito de arena desde el entretenimiento, que ellos puedan aunque sea por un ratito atenuar un mal momento, que esa es la misión del artista, que pueda generar en el otro algo que si hay una pálida sea más llevable. Yo lo he vivido como todos, en mi casa, con dolor, tristeza, con mucho miedo, he perdido gente que he amado, fue muy duro para mí y para mi familia. Así que por más artista o que haya vivido cosas diferentes a otros, lo que vivido a la par de todos.