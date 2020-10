Guillermo Andino, quebrado en llanto y aislado con su familia tras dar positivo de coronavirus: "Extraño no tener a Caro al lado"

Luego de que su hija mayor Sofía dio positivo, Guillermo Andino se hisopó y al igual que ella fue diagnosticado con coronavirus. El periodista permanece aislado en su propia casa y, en diálogo telefónico con su ciclo Informados de todo, donde Horacio Cabak ocupó su lugar, expresó con mucha emoción este momento que vive e hizo hincapié en el rol de Carolina Prat.

“La condena es el aislamiento”, se sinceró el conductor, que detalló que tanto a el como a su hija le dejan la comida en platos descartables. “Este es un partido en el que uno no puede cantar victoria”, afirmó, al tiempo que contó que es asintomático y terminó emocionado.

“Hoy afortunadamente Sofi está bien, se recuperó rápido. Nos llamamos permanentemente por teléfono porque ella está aislada en su habitación, yo en la mía. Caro está en la otra parte de la casa con los chicos. Me resulta extraño estar sin Caro al lado. Es mi pilar en la vida, mi compañía, la persona con la que he logrado todo y yo no hubiese sido nada si no la tuviera al lado”, aseguró Guillermo Andino, sobre la familia que formó con Carolina Prat desde hace 20 años.