Guillermina Valdés se quebró tras ser descubierta en ¿Quién es la máscara?: "Volví a jugar como nunca"

Este domingo, Guillermina Valdés confirmó los pronósticos que se habían realizado en varios ciclos de espectáculos al revelar que era una de los personajes de ¿Quién es la máscara?, y le permitió a Wanda Nara pasar a liderar el ranking de “investigadores” con 12 aciertos.

La modelo se presentó este domingo como el pez globo Oli, que muchos suponían que era Paula Chaves a raíz de su nombre, y tuvo que medirse en última instancia con Therry el perro, que finalmente se quedó en el certamen para participar de la última semana.

“Uno se quiere quedar no por ganar o competir, sino porque esto es maravilloso. Es como el Carnaval de Venecia, nos cruzamos todos con las máscaras y los coaches son divinos”, dijo Guillermina cuando Natalia Oreiro le quitó la cabeza de pez.

GUILLERMINA VALDÉS SE QUEBRÓ AL RECORDAR CÓMO ENCARÓ SU PARTICIPACIÓN EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Cuando Natalia Oreiro le señaló que ya no le quedaba nada por hacer en el ciclo tras sus muchas interpretaciones, Guillermina reconoció que “tiene un nivel de exigencia muy grande”. “A veces me tocaba grabar un tema y no podía hacerlo como quería. Una se adapta”, señaló.

“Ojalá todos puedan ser la máscara, porque podés ser vos”, dijo Guillermina, que no pudo resistir la emoción y se quebró. De esta manera, la conductora le señaló que la máscara le dio la oportunidad de “ser de nuevo una niña”.

“Eso. Volví a jugar a mis 45 como no sé si alguna vez jugué y estoy agradecida por la oportunidad”, reconoció Guillermina, que contó que su hijo Dante la ayudó con su interpretación.

“Le tuve que pedir ayuda a Dante porque es músico y yo no canto en inglés. Me decía ‘mamá, no sos cantante’”, recordó, al tiempo que reconoció que “le puso mucho amor” a su trabajo, y le recordó a Moldavsky que “no era Zaira Nara”, como el “investigador” afirmó desde el inicio del ciclo.