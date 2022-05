Guillermina Valdés hizo una firme advertencia tras su separación de Marcelo Tinelli

La actitud de Guillermina Valdés ante la prensa luego de blanquear que decidió separarse de Marcelo Tinelli fue cordial y concisa, pero se mantendría en el hermetismo de ahora en más según Adrián Pallares.

"Recuerdo que Guillermina Valdés dijo 'no voy a hablar hasta que alguien diga algo que no corresponda'. Lo advirtió en privado", aseguró el conductor de Socios del Espectáculo.

Entonces, Pallares hizo referencia a los dichos de Carmen Barbieri en Mañanísima, quien sorprendió al mencionar a una "tercera persona" y asegurar: "No rompió la pareja, porque hace bastante que ellos están libres. No hay engaño, pero solos no están".

De ahí que Adrián Pallares alertó a Guillermina Valdés para que se explaye sobre la versión que la afecta junto a Marcelo Tinelli: "Capaz que es el momento para que escuche lo que dijo Carmen Barbieri y hable".

GUILLERMINA VALDÉS HABLÓ CON CIUDAD TRAS SEPARARSE DE MARCELO TINELLI

A poco de confirmar su separación de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés había hablado con Ciudad sobre cómo atravesaba el final de su relación con el padre de Lorenzo (8) tras nueve años juntos.

"Estoy bien, nos separamos en buenos términos y nos llevamos súper bien, todo en armonía", contó la empresaria.

Para cerrar, Guillermina Valdés rescató su vínculo con Marcelo Tinelli: "Hay mucho amor entre todos los que formamos esta familia ensamblada durante estos años".