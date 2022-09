Guillermina Valdés habló por primera vez sobre la decisión de Cande Tinelli de dejarla de seguir en las redes

Hace dos semanas Cande Tinelli dejó de seguir en Instagram a Guillermina Valdés y su acción, como era de esperarse, levantó versiones sobre el tenso vínculo que mantendrían tras el final de la relación sentimental de la exmodelo con Marcelo Tinelli. Y ahora habló la actriz en Intrusos sobre lo que sucedió.

“Me parece que Cande me dejó de seguir, pero después me empezó a seguir otra vez. Yo no la dejé de seguir nunca. La adoro”, aseguró, luego del llamativo gesto de la jurado de Canta Conmigo Ahora, quien terminó revirtiéndolo y afirmando que lo que hizo fue porque es “bastante impulsiva”.

A la hora de hablar de cómo quedó su vínculo con la influencer, prefirió la ironía. “Siempre estuvo todo ok, capaz que se le disparó el dedito sin querer”, aseveró, ácida.

CANDE TINELLI REVELÓ QUE NO HUBO CONFLICTO CON GUILLERMINA VALDÉS Y QUE AMBAS SE SIGUEN EN LAS REDES SOCIALES

Luego de que Juariu descubriera que la ex de Marcelo Tinelli ya no formaba parte de los seguidos de Cande, resurgieron las versiones de mala relación de la modelo con Cande y Mica Tinelli, que fueron desmentidas por la cantante en LAM.

Cuando Alejandro Castelo le recordó a Cande que los medios dieron cuenta de que había dejado de seguir a Valdés, ella reconoció: “Soy bastante impulsiva, pero la verdad es que yo ya la sigo”.

“Está todo bien con Guille. La mejor, ¿eh? La verdad es que nunca pasó nada”, agregó Cande.

“Yo soy muy proteccionista de mi familia, pero no hay nada contra ella, nunca pasó nada malo. La mejor, la adoro”, agregó.

“No me gusta seguir gente que además no están en mi círculo de vida. Soy muy impulsiva, pero después la volví a seguir y está todo bien”, explicó la mejor de las hijas que Marcelo Tinelli tuvo con Soledad Aquino. “Soy así, soy así. Salta la presión, una loca”, cerró Cande que reconoció que, tras la separación, Marcelo Tinelli “está muy bien, está tranquilo” y hace planes con sus amigos y con su primo El Tirri para salir adelante.