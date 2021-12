Griselda Siciliani recordó el día que creyó que Michael Bublé quería conquistarla: "Pensé que me miraba, pero estaba Luisana atrás mío"

Este martes, Griselda Sicialiani visitó Los Mammones, donde respondió sin filtros todas las preguntas sobre su carrera, sin dejar de lado las divertidas anécdotas sobre su vida, inclusive la ocasión en la que creyó por error que Michael Bublé no le sacaba los ojos de encima.

“Quiero ir a una frustración de tu vida. ¿Es verdad que un día estabas mirando a Bublé y él no dejaba de mirarte, y vos dijste ‘yo estoy con Adrián Suar acá ¿qué pasa?’”, le preguntó Jey Mammon a la actriz.

“Sí, pero en verdad estaba Luisana atrás mío. Creo que se conocieron en ese recital”, dijo Griselda a pura risa. “Pensé ‘hoy estoy on fire, algo está pasando conmigo hoy’ y no. En ese momento ni Bublé ni Luisana significaban nada para mí porque todavía no había pasado nada”, recordó.

GRISELDA SICILIANI Y SU RECUERDO DEL DÍA EN QUE CONOCIÓ A MICHAEL BUBLÉ

“Cuando me enteré lo de ellos, dije ‘ah, tal vez no era yo’. No importa, pero esa noche lo viví como ‘qué huevos que tiene el chabón’. O sea, yo estaba con mi novio y él estaba mirándome”, agregó Siciliani.

Luisana Lopilato y Michael Bublé se conocieron en 2008 cuando la actriz fue ver su recital y un empleado de la discográfica que representaba al cantante le preguntó si quería sacarse una foto con él.

Bublé recuerda que al verla pensó que era el amor de su vida y por eso le escribió un mail con el que inició esta historia de amor coronada por tres hijos: Noah, Elías y Vida, con quienes viajaron a Argentina hace unas semanas para que Luisana filme Pipa, su nueva película.