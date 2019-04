Entrevistada por Intrusos a raíz de las amenazas que denunció haber recibido tras criticar a Juan Darthés y Fernando Burlando, Griselda Siciliani se tomó unos minutos para hablar de su próxima participación en Bailando 2019.

En un momento de la nota, Adrián Pallares le recordó que Florencia Torrente también será parte del ciclo de Marcelo Tinelli y Griselda respondió: “Sí, está todo bien con Flor”.

Vale recordar que Flor se ha mostrado crítica de Siciliani en medio del enfrentamiento de su mamá, Araceli González, y Fabián Mazzei con la actriz: “A mí no me gusta tampoco que hablen mal de una persona que quiero, más cuando no lo merece. Me parece que no corresponde. Porque es muy fácil hablar en televisión, pero hablar cara a cara… Vení a charlar, no te hagas problema, vamos a charlar”, le dijo Torrente a Ciudad cuando su madre defendió a su marido luego de que Siciliani opinara sobre los motivos por los que el actor no trabajaba en Pol-ka.

"De verdad no tengo ningún problema con ella y me parece un amor. No nos conocemos mucho" G-plus

Sin embargo, Griselda fue contundente cuando Pallares le preguntó si había pedido no cruzarse con Flor en ShowMatch: “No, olvidate, para nada. Cero. Además, de verdad, no tengo ningún problema con ella y me parece un amor. No nos conocemos mucho”.

“¿Y si va Araceli? Por ahí las ponen un mismo día para que se crucen”, le preguntó Marcela Tauro. Entonces, Siciliani respondió: “Y sí… pero nos cruzamos en un montón de lados, trabajamos en el mismo ambiente”, minimizando cualquier posible roce.