Griselda Siciliani habló del escándalo entre Suar y Araceli González: "Adrián es divino y un padre espectacular"

La semana pasada, Adrián Suar contestó las dura acusaciones de Araceli González con un extenso comunicado, luego de que la actriz le iniciara un reclamo económico por vía judicial y apuntara que desde el divorcio “no había conseguido jamás la división de bienes”.

“Nunca hubiese querido hacer pública una situación que pertenece a mi ámbito privado. No me gusta, ni necesito, mediatizar mi intimidad. Pero hoy me veo obligado -no sin gran dolor - a realizar aclaraciones respecto a una serie de injurias y falsas acusaciones que mi exesposa, Araceli González, ha vertido en los medios en el último tiempo”, comenzaba el comunicado del actor.

En medio del escándalo, la cámara de Los Ángeles de la Mañana encontró a Griselda Siciliani. La actriz, madre de Margarita junto a Suar, habló de la polémica y brindó su visión. “No es mi tema, no es mi área. No hablo con Adrián de eso, hablo de otra cosas. Tengo un vínculo hermoso, familiar y de mucho amor, pero no hablo de eso”, comenzó.

“No sé tanto qué se dijo, sí leí el comunicado de Adrián, pero estuve de vacaciones así que no vi. Y tampoco nunca opiné estando con Adrián, y ahora que estoy separada hace tres años no es mi tema. Sí puedo decir que Adrián es un hombre divino, un padre espectacular, que yo lo adoro y es mi familia. Todo lo demás que le pase a él con otras personas, ya es parte de su vida y no de la mía”, destacó sobre el actor, al tiempo que se desligaba del tema.