Grego Rossello habló por primera vez de su separación de la fotógrafa Gianna Dallape con un sincericidio: "No duro mucho; tengo un problema"

A comienzos del 2020, Grego Rossello apostó al amor de una joven que, en el primer tramo de la relación, mantuvo su identidad en reserva, dado que poco exponía de ella en las redes sociales.

Con la pandemia de coronavirus y la cuarentena rigiendo, el actor y humorista dio un paso más en el vínculo sentimental, los momentos bajo el mismo techo se extendieron y la identidad de su novia no tardó en asomar en su contenido de Instagram. La chica que había conquistado el corazón de Rossello era la fotógrafa de moda Gianna Dallape, a quien apodan Gigi, quien también trabaja como community manager.

Sin embargo, el amor llegó a su final y el propio Grego lo contó en 100 argentinos dice, en un breve mano a mano con Darío Barassi, quien contaba con la información y lo sorprendió con la consulta en su programa.

"Es medio reciente, es en el primer programa de televisión que lo digo. Te di la exclusiva. No duro mucho. Tengo un problema. Estuvimos un año y pico". G-plus

"Estás muy fachero. Me quedé pensando, no sabía que estabas soltero, boludo", le dijo el conductor y actor. Receptivo de la consulta, y tras cambiarle la cara, Rossello señaló, serio: "Es medio reciente, es en el primer programa de televisión que lo digo. Te di la exclusiva. No duro mucho. Tengo un problema. Estuvimos un año y pico".

Atento al bienestar de su colega, Barassi le preguntó si estaba bien, y Grego respondió, cabizbajo: "Estamos bien, llevándola de a poco".