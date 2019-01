Luego de su paso por el mundo del espectáculo al encarnar al cantante "El Potro" Rodrigo Bueno en el cine, Rodrigo Romero volvió a ser protagonista de una lamentable noticia. Su exmujer, Macarena Vega, con quien tuvo dos de sus tres hijos, Ryan y Romeo, acudió a la Justicia para denunciarlo por violencia de género.

Con la denuncia impresa en sus manos, Ángel de Brito contó: "Ella habla de golpes, amenazas de muerte y un episodio muy violento, en las últimas horas. La denuncia fue el Ministerio Público Fiscal, en Córdoba, y la perimetral que le pidió a la Justicia para que no se acerque”.

"La madre de él estaba presente y vio que me estaba ahorcando, pero se prendió un pucho, me decía que me lo merecía porque 'soy una negra sucia'. Y él me dijo que si yo lo denunciaba y le arruinaba la carrera me iba a matar". G-plus

Luego, el conductor comenzó a leer el escrito judicial: "Macarena denuncia que estuvo en pareja durante 6 años, que de esa relación nacieron dos hijos, Ryan y Romeo, que tienen 5 y 1 año, y que se separaron hace un año. Que cuando se encontraba en su domicilio, su expareja la llamó y le dijo que iba a llevarle a su hijo Ryan. Que Rodrigo llegó a la vivienda, que la invitó al auto para ir hablar, pero le dijo que no y él se tocó la cintura como si tuviera un arma. Así empieza la denuncia del último episodio, fueron reiterados".

Con la angustia a flor de piel, Macarena le envió a Los Ángeles de la Mañana fuertes audios de WhatsApp en los que describió en primera persona el último y violento ataque de Romero: "Él fue anoche con la madre a entregarme a mi hijo, porque recién habían llegado de viaje y me quería subir al auto. Le dije que no porque tenia miedo, me la veía venir. Me iba a pegar. Me metí adentro de la casa y desde la puerta me decía 'vení, mi amor, que no te voy a pegar'. Y salí porque mi hijo estaba alterado, nervioso, estaba viendo toda esa situación. Antes de que pasara eso, como yo no estaba en mi casa, me llamó por teléfono y me empezó a gritar. Me trató de todo, me insultó de todas las formas porque no estaba en mi casa. Se enojó. Yo estaba con unos amigos y no me iba a ir a mi casa, porque de la forma en la que me había hablado, sabía que estaba enojado. Esto pasó anoche, ahora tengo que ir al médico de la policía así me revisan. Lo denuncié. La madre de él estaba presente y ella vio que me estaba ahorcando y se prendió un pucho, mirándome y decía que me lo merecía porque 'soy una negra sucia'. Y él me dijo que si yo lo denunciaba y le arruinaba la carrera me iba a matar".

"Tuvimos muchas peleas, llegó a romperme la nariz. En la última discusión fuerte me estuvo pegando tres días seguidos", agregó la joven en el piso de LAM. G-plus

Tras formalizar la denuncia en la Justicia, la exmujer de Romero dejó Córdoba, viajó a Buenos Aires y amplió su testimonio en LAM, programa en el que enumeró haber sido víctima de violencia de género en reiteradas ocasiones.

"Tuvimos muchas peleas, llegó a romperme la nariz. En la última discusión fuerte me estuvo pegando tres días seguidos (...) Fue la primera separación que tuvimos. Me estuvo pegando viernes, sábado y domingo", dijo Macarena, poniéndole el pecho mediáticamente a su hostil relación con el papá de sus hijos.