Grave acusación de la madre de Chano Moreno Charpentier: "Él no quiso agredir a nadie y el policía le disparó sin motivo"

Marina Charpentier, madre de Chano, rompió el silencio en medio de la dura noticia de que el artista recibió un disparo de la policía cuando estaba en pleno brote psicótico por amenazar con una cuchilla a un oficial, y salió con todo a cuestionar la versión de las fuerzas policiales.

En horas en las que su hijo fue operado de urgencia, Sandra Borghi en TN tuvo la palabra de la mujer. “La madre de Chano está pidiendo hacer unas aclaraciones. Cosas que hasta ahora se contaron con una sola versión que es la que tenemos, pero quiero decir esto", arrancó diciendo la periodista.

"La versión policial es la única que hay. Pero ahí adentro había una testigo clave que es esta señora que es la mamá de Chano y ella nos está contando otra cosa. Marina está denunciando que a Chano le dispararon sin que él haya tenido una reacción previa”, empezó diciendo la periodista.

"Todo esto pasó en mi casa. Yo estaba ahí. No atacó a nadie con ningún cuchillo. Fue todo mentira. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo. Esto es una locura". G-plus

En ese momento la conctora del ciclo de actualidad leyó el mensaje que le hizo llegar la mamá del exlíder de Tan Biónica. “Él no tuvo ningún brote psicótico, lo que tuvo es un cuadro de excitación psicomotriz”, empezó diciendo. “Él no se abalanzó. En ningún momento atacó a nadie. No intento agredir a nadie y menos a una mujer”, aseguró.

“Todo esto pasó en mi casa. Yo estaba ahí. No atacó a nadie con ningún cuchillo. Fue todo mentira. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo. Esto es una locura”, afirmó sobre el episodio.

Más sobre este tema El grave estado de salud de Chano: "Le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, y el riñón izquierdo"

“Él solo se lastimaba a sí mismo. Había médicos, había enfermeros, había policías y todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron”, culminó Marina Charpentier, la madre de Chano.

