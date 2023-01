Gran Hermano: quién es Sofía, la chica que nombró Conejo tras la eliminación de Coti

Coti de Gran Hermano 2022 fue eliminada y Conejo, con quien vivía un romance dentro de la casa, se mostró triste y quebrado en llanto.

"Estoy mal, muy triste. Muy, muy triste. Sin fuerzas, sin ganas, sin aliento, sin nada", se lo escucha decir, muy angustiado en diálogo con "Big Brother" en el confesionario.

"Me hacía falta Sofía a mí, culiado", se puede leer en los subtítulos del reality. ¿Quién sería esta chica? Su exnovia. G-plus

Sin embargo, al charlar con sus compañeros sobre la eliminación de su pareja, nombró a otra chica y Coti, que ya estaba fuera de la casa en El Debate, se sorprendió a más no poder.

PICANTE REACCIÓN DE COTI NI BIEN CONEJO NOMBRÓ A SOFÍA

"Pará, ¿qué dijo de Sofía? No entendí", expresó Coti, mientras se secaba las lágrimas.

"Es la ex", sumó, indignada.

Sin embargo, en las redes sociales muchos usuarios comentaron que la producción habría cometido un error al subtitular la frase y que en realidad Conejo había dicho "no me hacía falta sufrir" en lugar de "me hacía falta Sofía".