Gran Hermano: picante charla de Julieta Poggio con La Tora, Camila y Daniela sobre Coti

A quince días de la eliminación de Coti Romero en Gran Hermano, su nombre sigue escuchándose en la casa. En esta oportunidad, fueron Julieta Poggio, Lucila "La Tora" Villar, Daniela Celis y Camila Lattanzio quienes cuestionaron duro a su excompañera.

Julieta Poggio recordó la pelea que tuvo con Coti, por la nominación espontánea. La Tora afirmó que la joven correntina estaba "celosa" de Julieta porque pensaba que su novio, Alexis “el Conejo” Quiroga estaba interesado en ella. Y la calificaron como "envidiosa", "celosa" y "falsa".

PICANTE CHARLA DE JULIETA CON LA TORA, CAMILA Y DANIELA SOBRE COTI

La Tora: -¿Vos nunca pudiste hablar con Coti de tus problemas?

Julieta: -Sí, lo hablamos a los gritos. No quería hablar con ella. No fue un problema. Hablamos una vez cuando yo quedé nominada. Estábamos Romi, Dani y yo. Yo estaba llorando en la habitación, y Coti entra y dice 'no, Dani, no llores'.

La Tora: -A vos que te pise un tren.

Julieta: -¡Claro! Ahí le dije que yo no hubiera hecho una diferencia entre ellas. Me pareció un poquito falsa. Se lo dije. Después, lo que pasó acá (señala la cocina, en alusión a la escandalosa pelea) fue a los gritos.

La Tora: -Para mí Coti te tenía celos. Lo del Cone fue real. Nunca fue mentira. Lo escuché de la boca de tres hombres y con Romi lo hemos visto en las fiestas...

Camila: -Es la seguridad de uno mismo. Es una relación tóxica. Acá venimos solos y después pueden salir parejas. ¿Pero cómo de un comentario puede salir tanto odio?

Julieta: -Pero, ¿cómo puede tenerle envidia a alguien y ser su amiga?

Daniela: -Claramente, no era amiga nuestra.

La Tora: -Yo nunca tuve envidia, sí quizás celos. Envidia, nunca.

Julieta: ¡Qué fea la envidia! Qué feo es envidiar.

Camila: -Te hace mal a la cabeza.

Julieta: -Capaz tuve una envidia, tipo, ver a alguien de viaje...

La Tora: -Claro, una envidia sana.