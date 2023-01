Gran Hermano: Juliana contó cómo es Maxi en la intimidad y en qué rubro se destaca en la cama

"Tengo ganas de hacer muchas cosas divertidas con Maxi. agregó la ex participante de Gran Hermano en El show de Ulises Jaitt (Radio XLFM de lunes a viernes de 13 a 15 hs). Es muy interesante sexualmente ",

"Hay hombres que no le gusta mucho o no tienen mucha paciencia, lo hacen y no le ponen onda. Pero con Maxi me saco el sombrero" G-plus

Juliana, además, confesó que para ella el sexo oral es clave. Y relató cómo es Maxi en ese aspecto: "Con Maxi me saco el sombrero. No le voy a dar puntaje porque las chicas me lo van a querer robar. Re contra aprobó la materia".