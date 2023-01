Gran Hermano: la increíble reacción de Coti cuando sus fans le dieron un original regalo

A casi un mes de salir de la casa de Gran Hermano, Constanza "Coti" Romero disfruta de la popularidad y del amor del público. Una muestra de esto es el crecimiento exponencial de la joven correntina en redes sociales.

En ese marco, Coti fue sorprendida en la vía pública por un grupo de fanáticas con un original regalo, y su reacción fue a pura emoción.

Más sobre este tema Coti reivindicó su decisión más polémica en Gran Hermano: "Volvería a hacerlo"

"Ay, no, me muero, boluda. ¡Es un montón!", dijo la exparticipante de GH, al ver el enorme retrato que hicieron de ella con mini fotos, conformando su cara y cuerpo.

Con el imponente regalo en su casa, Coti publicó una foto del artesanal trabajo, con un emotivo mensaje: "Lo agradecida que estoy por absolutamente todo lo que hacen por mí. ¡Los amo tanto!".

"Ay, no, me muero, boluda. ¡Es un montón!", dijo Coti, al ver el enorme retrato que hicieron de ella con mini fotos de ella. G-plus

COTI ROMERO DESCARTÓ UNA AMISTAD CON JULIETA POGGIO DE GRAN HERMANO

A casi un mes de su eliminación de Gran Hermano, Coti Romero descartó por completo una reconciliación con Julieta Poggio, con quien se peleó a los gritos en el reality. Y argumentó con contundencia el motivo.

"¿Con Julieta pensás que vas a poder reconciliarte? ¿Creés que fuera de la casa vas a poder recomponer la relación con ella?", le preguntó Pampito a Coti en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Más sobre este tema Coti de Gran Hermano reveló si le da celos que coqueteen a Alexis, el Conejo

Siempre frontal, la exparticipante contestó: "Cuando yo salí pensaba que sí. Decía: 'El día que Julieta salgan y vea cómo hablé de ella, sí'. Porque jamás dije nada malo de ella".

"Pero después de ver muchas cosas que hablaron adentro de la casa, y siguen hablando, haciendo comentarios feos de mí, digo que no", apuntó Coti, sin dudar.

En ese contexto, Constanza fundamentó: "Julieta se burló de mis orígenes. Dijo 'caca, mierda', porque yo soy de Caá Catí. Eso me pareció feo. Entonces, no quiero tener relación con esta gente afuera".

"No entendieron nunca nada. No supieron separar que lo que hice yo adentro de la casa fue un juego. Esa gente no me suma", finalizó Coti, echando por tierra una amistad con Julieta Poggio.