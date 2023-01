Gran Hermano: Coti Romero respondió si es posible una amistad con Julieta Poggio tras su fuerte pelea

A casi un mes de su eliminación de Gran Hermano, Coti Romero descartó por completo una reconciliación con Julieta Poggio, con quien se peleó a los gritos en el reality. Y argumentó con contundencia el motivo.

"¿Con Julieta pensás que vas a poder reconciliarte? ¿Creés que fuera de la casa vas a poder recomponer la relación con ella?", le preguntó Pampito a Coti en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Más sobre este tema Gran Hermano: Coti estalló contra Julieta Poggio y Alfa por hablar despectivamente de su ciudad natal

Siempre frontal, la exparticipante contestó: "Cuando yo salí pensaba que sí. Decía: 'El día que Julieta salgan y vea cómo hablé de ella, sí'. Porque jamás dije nada malo de ella".

"Pero después de ver muchas cosas que hablaron adentro de la casa, y siguen hablando, haciendo comentarios feos de mí, digo que no", apuntó Coti, sin dudar.

"Julieta se burló de mis orígenes. Dijo 'caca, mierda', porque yo soy de Caá Catí. Eso me pareció feo. Entonces, no quiero tener relación". G-plus

En ese contexto, Constanza fundamentó: "Julieta se burló de mis orígenes. Dijo 'caca, mierda', porque yo soy de Caá Catí. Eso me pareció feo. Entonces, no quiero tener relación con esta gente afuera".

"No entendieron nunca nada. No supieron separar que lo que hice yo adentro de la casa fue un juego. Esa gente no me suma", finalizó Coti, echando por tierra una amistad con Julieta Poggio.

"No entendieron nunca nada. No supieron separar que lo que hice yo adentro de la casa fue un juego. Esa gente no me suma”. G-plus

LA PICANTE CHARLA DE JULIETA CON LA TORA, CAMILA Y DANIELA SOBRE COTI

La semana pasada, Julieta Poggio, Lucila "La Tora" Villar, Daniela Celis y Camila Lattanzio hablaron de Constanza "Coti" Romero, eliminada de Gran Hermano el 2 de enero, y la calificaron con duras palabras.

Más sobre este tema Gran Hermano: Coti contó que debutó en la escuela y cuál fue su récord en la intimidad

Julieta Poggio recordó la pelea que tuvo con Coti, por la nominación espontánea. La Tora afirmó que la joven correntina estaba "celosa" de Julieta porque pensaba que su novio, Alexis "el Conejo" Quiroga, estaba interesado en ella. Y la calificaron como "envidiosa", "celosa" y "falsa".

"Para mí Coti te tenía celos. Lo del Cone fue real. Nunca fue mentira. Lo escuché de la boca de tres hombres y con Romi lo hemos visto en las fiestas...", le dijo la Tora a Julieta.

Y la modelo le contestó: "Pero, ¿cómo puede tenerle envidia a alguien y ser su amiga? Era un poquito falsa".

Atenta al diálogo, Daniela comentó: "Claramente, no era amiga nuestra". "Yo nunca tuve envidia, sí quizás celos. Envidia, nunca", acotó La Tora. Y Poggio reaccionó: "¡Qué fea la envidia! Qué feo es envidiar".