Gran Hermano: Agustín reveló por qué Marcos no se vincula con ninguna chica en el reality

Eliminado por segunda vez de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis visitó LAM y sorprendió con sus declaraciones sobre la vida sentimental de Marcos Ginocchio, joven salteño que muy poco habla de su intimidad en el reality.

Agustín aseguró que Marcos no se vinculó con ninguna de sus compañeras, pese a la visible buena onda que tiene con Julieta Poggio, porque tiene una historia de amor inconclusa afuera. Además, Julieta está de novia.

AGUSTÍN HABLÓ DEL PRESENTE SENTIMENTAL DE MARCOS DE GRAN HERMANO

Agustín: -Él tiene una historia que quedó inconclusa afuera.

Ángel: -¿De amor?

Agustín: -Sí, él ya se encargará de contarlo cuando salga.

Ángel: -Pero te lo contó en la casa, no te lo contó en secreto, en el baño.

Agustín: -No, bueno, pero yo no conozco la profundidad. Me contó algunos detalles.

Ángel: -¿Él no se vincula a nadie por esto? Mucho se hablaba de Julieta...

Agustín: -Todas las chicas le están encima a él. Es fachero. Siempre le están rompiendo las guindas a Marcos.

Ángel: -¿Se pone fastidioso con que las chicas le estén encima?

Agustín: -No le gusta. En realidad, no le gusta que nadie le esté encima atosigándolo.

Ángel: -¿Por esta chica que tiene afuera o porque es su personalidad?

Agustín: -No, porque creo que no le gusta que lo acorralen.