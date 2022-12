Gran Hermano 2022: Ximena Capristo opinó a fondo de Juliana tras su ingreso al reality y filtrar información

Elegida por sus compañeros de Gran Hermano 2022, Juliana volvió a ingresar al reality de Telefe con la firme condición de no filtrar información del afuera. Sin embargo, la joven no cumplió, fue sancionada y Ximena Capristo opinó a fondo del tema.

"No lo hizo por estrategia. Está pecando de zonza. No es una piba que tenga maldad… Ahora, no sé cómo va a actuar Gran Hermano", dijo la actriz en A la Barbarossa, analizando sin filtro el incorrecto accionar de Juliana.

Y agregó: "El jueves, Santiago del Moro ya le dijo a Juliana que iba a tener una sanción. Pero desde ese día a hoy no paró, dijo un montón de barbaridades".

XIMENA CAPRISTO RECORDÓ SU PASO POR GRAN HERMANO 2001

Conociendo el reality por haber participado en Gran Hermano 2001, Ximena Capristo contó cómo influyó en ella, en sus compañeros y en el juego que en su edición entren nuevos competidores en la mitad del programa.

"En mi Gran Hermano entraron dos compañeros nuevos, pero ellos no dijeron absolutamente nada. Eran muy disciplinados, en ese sentido”, recordó la esposa de Gustavo Conti, también ex GH.

"No les pudimos sacar nada. Nosotros tratábamos de preguntarles para saber del afuero y no querían decir porque sabían que los (sancionaban)", concluyó Ximena.

SANTIAGO DEL MORO COMUNICÓ LA SEVERA SANCIÓN A JULIANA EN GRAN HERMANO POR FILTRAR INFORMACIÓN

Santiago del Moro anunció la fuerte medida que la producción con Juliana porque reingresó a Gran Hermano 2022 e infringió la regla de confidencialidad.

"Entró ayer a la casa y rompió una regla que es básica, que tiene que ver con el aislamiento, con el afuera y el adentro", contó en la gala del jueves el animador con un sobre rojo en la mano.

La medida contra Tini, como la apodaron sus compañeros, es una de las duras que tiene hasta el momento el reality de Telefe y no son ni una, ni dos, sino tres sanciones en una.

"Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder y queda automáticamente en placa", leyó Del Moro sobre la penalización que tendrá la participante tras volver al ciclo y que sirve como una advertencia para los próximos concursantes que reingresen el lunes próximo.

"Además, no podrá nominar a ningún compañero", agregó Santiago, adelantando que la joven la próxima semana no podrá cumplir ninguna de sus facultades como concursante del programa.

“Son tres sanciones por romper el afuera y el adentro que se le pidió tanto ayer cuando entró a la casa”, concluyó el conductor de Gran Hermano 2022.