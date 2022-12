Gran Hermano 2022: Thiago se hartó de Daniela y pide que entren otras chicas

El romance entre Thiago y Daniela de Gran Hermano parece haber llegado a su fin. Al menos, él dejó bien en claro que no quiere saber nada con ella. De hecho, poco le importaría que quedara eliminada.

Mientras se relajaba en la piscina de la casa, muy picante, Thiago admitió que ya no se siente a gusto cerca de Dani. Y que le encantaría que entren otras chicas a la casa en el repechaje.

"Quiero que entren nuevas chicas y a la placa Daniela". G-plus

"Quiero que entren nuevas chicas y a la placa Daniela. Que entre un chabón y que le esté tirando los perros a Dani... dejá que haga la de ella. Que entren tres minitas y ni cabida yo con ella", sentenció el "hermanito", contundente.

POR QUÉ THIAGO SE CANSÓ DE DANIELA DE GRAN HERMANO

"No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba. Me pudre, pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura, supuestamente".

"No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba". G-plus

"Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huevos... Quiere que esté todo el día con ella y yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto. Le dije que quería estar un toque solo. Yo le empecé a decir las cosas que me molestaban y ella me dijo 'bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más'", le había admitido Thiago a Nacho sobre la participante.