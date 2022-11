Gran Hermano 2022: Santiago del Moro se hartó de que le digan "viejo" a Alfa y puso los puntos en vivo

Con Juliana Díaz de invitada en El Debate de Gran Hermano, Santiago del Moro tomó la palabra en plena discusión sobre Alfa, a quien muchos integrantes del reality lo tildaron de "viejo" de modo despectivo, y marcó con firmeza su punto de vista.

"Chicanear con la edad es out. Está fuera de época", expresó el conductor de Gran Hermano 2022, indignado con la forma que escogieron algunos jugadores para referirse a Alfa, el participante más grande dentro de la casa.

SANTIAGO DEL MORO SE HARTÓ DE QUE LE DIGAN VIEJO A ALFA EN GRAN HERMANO 2022

Ceferino Reato: -El hecho de que sea mayo que él, ¿no influye?

Juliana: -Yo creo que no. De hecho, todos le tuvimos mucho respeto y tratamos que, a raíz de su edad, viene de una crianza diferente… Uno intentaba entenderlo, comprender ciertos pensamientos diferentes a nosotros. Pero siento que él no se adecuaba a nosotros.

Analía Franchín: -No, la verdad, Juliana, viendo tu tape recién, le dijeron 'viejo' de un modo despectivo.

Juliana: -Sí, a lo último me generaba mucha bronca.

Ceferino: -¿No es despectivo, cancelatorio, decirle 'este viejo'?

Juliana: -Creo que ha tenido muchas actitudes muy fuertes y muchos comentarios con mucha maldad. Él es muy intenso.

Santiago del Moro: -Hay algo que no banco en la discusión, decirle a alguien que es grande es lo mismo que decirle a alguien que es joven. No es un valor agregado. A esta altura, chicanear con la edad es out. Está fuera de época. Hablemos de por qué no se lo bancan a Alfa, pero no digan 'porque es más grande'. Discutamos puntos de vista, discutamos juego.