Gran Hermano 2022: Santiago del Moro enfrentó la versión de fraude tras la eliminación de Cata

María Laura, La Cata, fue eliminada de Gran Hermano 2022 con el 52,8 por ciento de los votos. Y Daniela se quedó con un 47,20. Indignados, los televidentes acusaron al programa de "fraude" y Santiago del Moro les puso los puntos.

"Le quiero explicar algo a la gente, para que sepa. Cuando arrancamos la gala de eliminación de los domingos, es así. Hay una computadora al costado, que trabaja con la gente de la empresa, junto a una escribana que fiscaliza todo...".

"Cuando yo digo que por un momento se pone en pausa, ahí le dan un número a la escribana, que lo coteja con la computadora, ella firma eso y ese es el sobre que me traen. Me ponen el sobre con el porcentaje para que ellos no se enteren, después la votación continúa, hasta el último segundo la gente puede votar. Eso es lo bueno del juego", sentenció.

SANTIAGO DEL MORO HABLÓ DE LAS ACUSACIONES DE FRAUDE TRAS LA ELIMINACIÓN DE LA CATA

"Anoche, lo que pasó con ella... Yo anoche pensé que se iba Nacho o Daniela, yo creo que Daniela te gana de mano anoche, por todas las intervenciones que tuvo conmigo...".

"Ella empezó a jugar, lo que primero hizo fue ponerse a todas las chicas de su lado, tenía muchas ganas de quedarse y vos no, Cata...", sentenció Santi, justificando la votación del público.