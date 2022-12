Gran Hermano 2022: rompió el silencio el exmarido de Romina y reveló los íntimos motivos de su separación

El ingreso de Romina Uhrig a Gran Hermano 2022 sacó del anonimato también a su exmarido y padre de sus hijas, Walter Festa, quien rompió el silencio en A la Barbarossa y dio detalles del final de su historia de amor.

"Ninguna separación es fácil. Sí hay mucho amor y tenemos hijos en común, una familia en común. La separación no se dio por falta de amor, se dio por otros motivos", dijo el ex de Romina, hablando con afecto de la madre de sus hijas.

Sin ahondar en los motivos de la separación, Walter Festa aseguró que la ruptura no se produjo por infidelidades de ninguna de las dos partes: "No hubo engaño, tampoco. Fue un desgaste".

Casualmente, Walter fue vinculado sentimentalmente con Daniela Celis, otra de las participantes de Gran Hermano 2022. Sin embargo, la versión rápidamente fue descartada cuando la joven fue eliminada del reality y afirmó no conocer al exmarido de Romina.

WALTER FESTA HABLÓ DEL VÍNCULO QUE ROMINA GENERÓ CON ALFA EN GRAN HERMANO

En ese marco, Walter Festa opinó de la reciente discusión de Romina con Alfa, participante con quien su ex entabló una cercana y cómplice relación.

"Me encantaba como interactuaban. Ojalá no se peleen. Lo considero un amigo para Romina. Es un gran compañero. A Alfa lo rebanco", dijo el exmarido de Romina, buena onda tanto con su ex como con Alfa.

ALFA HABLÓ DE LO QUE SIENTE POR ROMINA EN GRAN HERMANO 2022

El miércoles 14, la gala de nominación en Gran Hermano 2022 dio paso a una pícara pregunta en vivo de Santiago del Moro a Walter "Alfa" Santiago, luego de que el participante dijera que hubiera sacado a Romina de la placa de nominados, si él fuera el líder de la semana.

"¿Estás enamorado de Romi?", le preguntó el conductor del reality a Walter, quien no dudó en responder, mirando a su compañera.

"No, somos amigos. Y quiero expresar algo que es real: creo firmemente en la amistad entre el hombre y el hombre, la mujer y la mujer, y el hombre y la mujer", dijo Alfa, mientras Romina sonreía con incomodidad.

Y continuó: "Creo firmemente en la amistad entre el hombre y la mujer, y a Romina aprendí a quererla. Podemos discutir, podemos tener roces, podemos tener de todo, pero creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Y sé diferenciar bien lo que es una pareja, lo que es el deseo a una mujer, con el querer de un amigo. Y creo que ella también".