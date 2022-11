Gran Hermano 2022: la reacción de La Tora al enterarse que un mega famoso la comenzó a seguir en redes

En su visita a Cortá por Lozano, Lulila ‘La Tora’ reaccionó feliz cuando se enteró que Chano la empezó a seguir en Instagram y reveló cuánto le gusta.

“Empecé a ver unos likes muy incisivos de La Tora hacia un famoso cantante y él la empezó a seguir en las redes sociales ayer”, contó Juariu en el programa.

“Chano empezó a seguir a La Tora”, dijo entonces la panelista y Tora expresó: “A Chano lo amo, soy muy fanática”. “¿Y qué sentiste cuando te empezó a seguir?”, le preguntó Juariu.

“Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta”, confesó por su parte la exparticipante de Gran Hermano.

LA TORA Y CHANO, ¿NACE UN ROMANCE?

La Tora reveló que Chano comenzó a seguirla en las redes, confesó lo mucho que le gusta el cantante y en Cortá por Lozano la animaron a dar el primer paso.

“¿Hubo algún mensajito?”, le preguntaron desde el programa de Telefé y la exparticipante de Gran Hermano contestó: “No, nada”.

“Encaralo vos Tora”, insistieron desde el panel y Lucila admitió: “Me encanta, me encanta”.