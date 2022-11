Gran Hermano 2022: el papá de La Tora tildó a Juan de mufa y se enojó con Georgina Barbarossa

Desde la salida de Mora Jabornisky, la semana de Lucila La Tora Villar se transformó en un pequeño infierno en Gran Hermano, con la particularidad de que fue ella quien inició el fuego, y su padre habló sobre todo lo que desencadenó en A la Barbarossa.

Jorge Villar salió al aire en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa todas las mañanas por Telefe y allí cruzó a la conductora, cuando ella le preguntó sobre el complot del que fue parte su hija y que fue descubierto por la producción de Gran Hermano.

“Me gustaría que hubiera un feedback un poco más seguido, porque si no pongo el televisor y miro el televisor, Georgi”, dijo Jorge. “Ay, mi amor, no te enojes, gordo. Lo que pasa es que estamos haciendo un programa y vamos mostrando todo lo que fue pasando”, le contestó con altura la actriz.

Más sobre este tema Hubo complot en Gran Hermano: anulación de votos y la reacción de los participantes

JORGE VILLAR, EL PADRE DE “LA TORA” DE GRAN HERMANO, CRUZÓ A GEORGINA POR LOS ERRORES DE SU HIJA

Cuando Jorge le dijo que no estaba enojado, Georgina lo apuró: “Si, te enojás”, le dijo. “Lo que pasa es que yo estoy trabajando y me dijeron que era 10, 15 minutos, y fui mirando el programa de ustedes”, le reprochó el hombre, respecto a los tiempos de la TV.

“Quiero acotar algo respecto a cuándo mencioné que ella, en el vivo, se mandó la macana más grande, para mí. Lo que pasa es que ella no tiene filtro, yo creo que ella dijo lo que muchos no se animan a decir”, dijo Jorge en defensa de Lucila.

¿Está mal que lo haya dicho en el vivo? Está horrible. Porque se puso al país en contra, pero yo creo que ella dijo lo que muchos tenían ganas de decir. No estoy de acuerdo cómo lo hizo”, agregó el hombre, que también apuntó contra Juan.

“El gran error de Lucila es que es demasiado leal, pero se metió en el grupo equivocado. No sé si Juan es mufa o qué, pero se equivocó al estar con él”, cerró Jorge.