Gran Hermano 2022: los mejores memes y reacciones por la eliminación de Agustín

Agustín de Gran Hermano, pese a haber sido uno de los participantes más queridos ni bien entró a la casa, quedó eliminado del reality y en las redes estallaron los tremendos memes.

El participante fue perdiendo el apoyo de los televidentes por sus problemáticos comentarios sobre las mujeres y lo incómoda que hacía sentir a Julieta Poggio cuando la miraba sin disimulo.

En este contexto, los fieles seguidores de programa se burlaron de su eliminación mediante estos tremendos memes que se viralizaron en Twitter.

AGUSTÍN, EL NUEVO ELIMINADO DEL PÚBLICO DE GRAN HERMANO 2022

Uno de los puntos que dejó al descubierto la personalidad de Agustín fue su obsesión con Julieta Poggio la joven modelo que tiene novio fuera de la casa y con quien planteó una dudosa estrategia de seducción.

"En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja, pero sí para estar un rato. Qué linda. Y si no, no pasa nada. La mando a placa y la mierd... la saco", le contó a Alexis “Conejo” Quiroga en los últimos días.

Como si esto fuera poco, Cata, la última eliminada del certamen, confesó que Agustín se masturbaba en la habitación, frente a sus compañeros, y algunas declaraciones que hizo el participante sobre su intimidad también lo dejaron en el centro de la polémica.