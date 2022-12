Gran Hermano 2022: Maxi explotó de bronca y llanto tras la expulsión de Juliana e hizo una contundente advertencia

A menos de una semana de reingresar a la casa de Gran Hermano 2022, Juliana fue expulsada del reality por romper las reglas de confidencialidad y aislamiento y su novio, Maxi, quebró en llanto tras su abrupta salida.

"No lo puedo creer. No puedo creer que esté pasando esto. ¿Cómo me va a pasar esto?", reaccionó el participante, sin contener el llanto y recibiendo la contención de sus compañeros.

"Vos fuiste el que más le dijo que no hable de esas cosas. Tenés que estar tranqui", le dijo Thiago.

Sin embargo, Maxi, enojadísimo amenazó con irse de Gran Hermano: "Me voy a la bosta. Son unos soretes. Me voy a la bosta".

"No me puede pasar esto. Iba a pasar mi cumpleaños con ella. ¿No podían esperar un poco? La conch... de su madre", agregó el participante, desmoronado con la expulsión de Juliana, angustiado y enojadísimo.

ASÍ FUE LA TREMENDA EXPULSIÓN DE JULIANA DE LA CASA DE GRAN HERMANO 2022

"Tras analizar estas situaciones, mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, Juliana siguió desacatando esta regla, incluso después de que fuera convocada al confesionario más de una vez para comunicarle la gravedad de su conducta", agregó.

"Por lo tanto, resolví dejar sin efecto mi sanción inicial, y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo esta medida”, cerró Gran Hermano, que ni siquiera le permitió a la participante armar su valija. “Nosotros nos vamos a encargar", le advirtió, con voz severa.