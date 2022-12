Gran Hermano 2022: Juliana se quejó en vivo tras ser expulsada del reality

Veinticuatro horas después de ser expulsada de Gran Hermano 2022 por romper las reglas de confidencialidad, Juliana hizo su descargo en El Debate y lanzó una contundente queja en vivo.

"No pensé que los comentarios que hice podrían tener un impacto en los demás compañeros. Yo entré feliz y, como ya dije, yo ya gané”, dijo la participante, quien había reingresado al programa luego de su eliminación.

Más sobre este tema La reacción de Camila Lattanzio tras la dura sanción de Gran Hermano: “¡Gracias por no expulsarme!”

Mirando a cámara y molesta, Juliana arremetió: "El estar de nuevo afuera no me angustia. Sí, anoche, me sentí un poco descuidada. Me pareció fuerte la salida".

"El estar de nuevo afuera no me angustia. Sí, anoche, me sentí un poco descuidada. Me pareció fuerte la salida". G-plus

LA REACCIÓN DE SANTIAGO DEL MORO TRAS LA QUEJA DE JULIANA DE GRAN HERMANO

"Es cierto que la medida es re antipática, pero es en todo el mundo así. Hay una regla básica. Acá te avisaron una vez, dos veces, tres veces, y al no tomar consciencia… Vos en cierto punto quebraste el juego. La casa es otra porque hay mucha información dando vueltas”, le contestó el conductor a Juliana.

Y agregó: "Te creo que no lo hiciste adrede".