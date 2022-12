Gran Hermano 2022: la hermana de Maxi hizo fuertes declaraciones tras la crisis del participante

A Maxi le duró poco la felicidad en Gran Hermano 2022: el lunes, su novia Juliana fue expulsada del reality por filtrar información y él entró en crisis. A tal punto que amenazó con irse del programa.

En ese acalorado contexto, Daniela, la hermana del participante, hizo picantes declaraciones en A la Barbarossa.

"¿Cómo lo ves a Maxi? ¿Es cierto que se quiere ir? ¿Qué se siente encerrado?", le preguntó el Robertito Funes Ugarte, que tomó el mando del programa de Telefe porque Georgina Barbarossa está de vacaciones.

Acto seguido, Daniela respondió: "Yo lo veo debilitado. Muy debilitado. Creo que lo que le pasa es una cuestión personal. Me parece que la casa le está ganando. No sé si el encierro, pero sí la frustración de que las cosas que no le gustan se van a seguir manteniendo, y son cada vez más fuerte".

"Lo veo desahuciado. No lo asocio con Juliana, sino con la convivencia", apuntó la hermana de Maxi, con contundencia.

Consultada sobre el vínculo amoroso de su hermano con Juliana y la versión de que quiere dejar Gran Hermano para estar con ella, Daniela respondió picante: "Sin menospreciar los sentimientos, que ahí adentro se potencian, Juliana fue un bastón para él. Un apoyo en lo emotivo".

MAXI EXPLOTÓ DE BRONCA Y LLANTO EN GRAN HERMANO TRAS LA EXPULSIÓN DE JULIANA

A menos de una semana de reingresar a la casa de Gran Hermano 2022, Juliana fue expulsada del reality por romper las reglas de confidencialidad y aislamiento y su novio, Maxi, quebró en llanto tras su abrupta salida.

"No lo puedo creer. No puedo creer que esté pasando esto. ¿Cómo me va a pasar esto?", reaccionó el participante, sin contener el llanto y recibiendo la contención de sus compañeros.

Sin embargo, Maxi, enojadísimo amenazó con irse de Gran Hermano: "Me voy a la bosta. Son unos soretes. Me voy a la bosta".

"No me puede pasar esto. Iba a pasar mi cumpleaños con ella. ¿No podían esperar un poco? La conch... de su madre", agregó el participante, desmoronado con la expulsión de Juliana, angustiado y enojadísimo.