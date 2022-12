Gran Hermano 2022: Daniela se convirtió en la novena eliminada del reality

Por decisión de la producción, a raíz de la obtención de la Copa Mundial de fútbol en Qatar 2022, la gala de eliminación de Gran Hermano 2022 se llevó a cabo este lunes, con Romina Uhrig, Julieta Poggio y Daniela Celis en “la placa”.

Las participantes habían quedado nominadas la semana pasada junto con Alexis “Conejo” Quiroga, pero, para sorpresa de Daniela, Thiago decidió salvarlo a él en lugar de ella, algo que no llamó demasiado la atención dado las muchas idas y vueltas de la pareja.

Lo cierto es que esta decisión influyó muchísimo en el voto del público, que dejó afuera a Daniela con el 73,29 de los votos frente a los 26,61 de Julieta, transformándola así en la novena eliminada de la casa de Gran Hermano 2022.

LOS DESEOS DE DANIELA PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2022

Mientras la participante se abrazaba con Julieta y con Romina, sus dos amigas, con quienes comenzó a sospechar de la posibilidad de una espontánea de Coti, Thiago se fue a la habitación de mujeres a esperarla, con el rostro ensombrecido por el peso de su decisión.

“Chicos fue una experiencia hermosa para mí. Los quiero mucho a todos y no me quiero ir peleada con nadie, y los sigo en Instagram. Espero que me sigan también”, adelantó la joven, que tardó apenas segundos en tomar su equipaje y salir de la casa.

“Cuidate”, le dijo Daniela a Thiago, besándolo en la entrada al dormitorio donde estaba su valija y una Coti muy acongojada, al menos en apariencia, ya que fue ella quien les hizo la espontánea a la morocha y a Julieta.

“Los quiero mucho a todos, son lo más y me voy feliz. En serio. Estoy contenta. Fue una experiencia única y sonrían que son más lindos con la sonrisa en la cara y son buenas personas todos y los veo afuera”, cerró Daniela antes de cruzar la puerta de Gran Hermano.

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2022

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano? Como todos los domingos la gala de eliminación empezó a las 22.15 horas y se pudo ver a través de Pluto TV y Telefe en vivo: canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano 2022? Para participar de la votación se debe envias un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Pluto TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano 2022? Los participantes que ya fueron eliminados de Gran Hermano 2022 son: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila "La Tora" Villar, Juliana "Tini" Díaz, María Lauta "La Cata" Álvarez, Agustín "Frodo" Guardis y Daniela "Pestañela" Celis.