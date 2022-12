Gran Hermano 2022: Coti fue a fondo contra Julieta Poggio en el confesionario tras su explosiva pelea

Mirando a cámara en el confesionario, Coti hizo un tremendo descargo en vivo, en el que apunto sin dudar contra Julieta, tras la escandalosa pelea que protagonizaron en Gran Hermano 2022.

Poggio se sintió traicionada por ser blanco de la nominación espontánea de la correntina, quien le había pedido aliarse en el juego para ir sacando a los hombres del juego. Julieta se enteró y se pudrió todo en la casa.

TREMENDO PALO DE COTI A JULIETA EN GRAN HERMANO 2022

"Hace unos días me vienen tratando de mala persona, de mala mina, por como juego. Me parece que eso está fuera de lugar", dijo Coti en el confesionario, no solo en alusión a Julieta, también a Romina, con quien confrontó durísimo, y a Alfa, quien con picantísimas indirectas pone a Coti contra las cuerdas.

"Julieta hubiera ido a hacer un casting para Los Backyardigans si pensaba que acá venía a hacer una amistad". G-plus

"Las personas que entraron a la casa sabían que venían a jugar y no diferencian entre una persona y un jugador. Eso está mal. Y son personas que tienen más de 60 y 34 años, que me hacen burlas y me dicen 'garca, traidora'", continuó la jugadora.

Acto seguido, puntualizó en Poggio: "Y Julieta también, porque me dijo 'mala amiga'. Hubiera ido a hacer un casting para Los Backyardigans si pensaba que acá venía a hacer una amistad".

"Yo no considero que haya traicionado a nadie. En esta casa, mi juego nunca estuvo con ellas. En esta casa, hace dos meses, le di mi palabra de juego a una sola persona y la sigo manteniendo", finalizó Coti, filosísima.