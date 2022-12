Gran Hermano 2022: Coti y Daniela se burlaron de Camila, la nueva participante del reality

Muy picantes, Coti y Daniela de Gran Hermano se burlaron de Camila, la nueva participante de 21 años que entró a la casa.

Según la revista Paparazzi, Coti y Daniela se reían por lo bajo, haciendo hincapié en que Cami parecería mucho más grande, no de 21 años como contó en su presentación.

A diferencia de las chicas, Julieta Poggio, buena onda, pidió un aplauso para su nueva compañera, que es pianista.

CONOCÉ A CAMILA, LA NUEVA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO

Antes de entrar a la casa, Cami le dio detalles a Santiago del Moro sobre su forma de ser.

"Soy pianista, toco hace 12 años música clásica, pero en cuarentena me di cuenta de que eso no era lo mío. A mí me gusta cantar cumbia. Soy vendedora de autos, hace unos meses falleció mi papá y me tocó hacerme cargo de la agencia de él".

"Tengo una obsesión por la limpieza, vos me podés ver así toda arregladita, toda fina, pero agarro la escoba y no paro. Me baño entre tres y cuatro veces al día", contó, súper entusiasmada por incorporarse al reality.