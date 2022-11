Gran Hermano 2022: Coti aseguró que Dios la ayuda con las nominaciones

Constanza “Coti” Romero se ha transformado en cuestión de días en una de las preferidas del público (¿y por qué no de sus compañeros?) de Gran Hermano 2022 por su gran capacidad de juego, que incluye nominaciones de todo tipo y calibre, y ahora también un diálogo directo con Dios.

Porque, dentro de sus especialidades, la correntina aseguró frente a sus compañeros que Dios la ayuda a hacer sus nominaciones, al punto de que la producción pudo probar en el confesionario que dio los nombres de todos los participantes que dejaron la casa.

En la gala de nominación de este domingo, Santiago del Moro puso al aire el testimonio que Coti dio frente a la cámara. “Cierro los ojos y siento que alguien, una voz de hombre, me dijo: 'Todo va a estar bien'. Lo que sí me acuerdo es que me dijo que era una chica muy especial y ahí yo supe que era Dios", señaló.

COTI ASEGURÓ QUE DIOS LA AYUDA A NOMINAR A SUS COMPAÑEROS EN GRAN HERMANO 2022

"A mí nadie me dijo que era Dios, pero yo lo sabía. En ese momento me largué a llorar", se la vio decir en el confesionario, mientras la producción intercalaba sus nominaciones con las eliminaciones de Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito y Lucía “La Tora” Villar. “Es increíble que suceda todo lo que quiero”, se la escucha decir en otro tramo, siempre con el rosario en sus manos.

"No estoy por rezar, simplemente voy a pedir que se solucione o que suceda lo que tiene que suceder como hasta viene pasando. Es increíble que suceda todo lo quiero", dijo Juliana en otro momento del video, mientras expresaba su deseo de que se vaya Juliana “Tini” Díaz, que salió este domingo.

"Yo simplemente le estoy pidiendo a Dios que sea como él quiera. Y yo le pedí a él llegar lejos dentro de Gran Hermano. Entonces, si entro “en placa” no es para irme porque sé que me va a escuchar, le contó la joven al Conejo Alexis en otro extracto del video. “Más que Dios, te tira unos gualichos”, bromeó Santiago del Moro al cierre del informe.