Gran Hermano 2022: Coti y Alexis hablaron de la posibilidad de que ella esté embarazada

Constanza “Coti” Romero comenzó su romance con Alexis “Conejo” Quiroga apenas unos días después de embarcarse en la aventura de convertirse en participantes de Gran Hermano 2022, y ahora ambos enfrentan la posibilidad de que ella esté cursando un embarazo.

Todo comenzó esta semana cuando la joven presentó un malestar estomacal constante que le impidió, incluso, ingerir alimentos durante un bien tiempo, lo que llevó a Agustín a plantearle a la joven, en broma, si no es que estaba embarazada.

Las palabras de Agustín tuvieron eco de inmediato en las redes sociales, donde se tejieron infinidad de especulaciones sobre el estado de “Coti”, por lo que ella mantuvo una charla con Alexis en privado.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: el Conejo se hartó de Coti y se lo dijo en la cara

LA REACCIÓN DE COTI CUANDO ALEXIS LE PREGUNTÓ SI ESTÁ EMBARAZADA

En vista de los acontecimientos, Alexis habló con la correntina por la noche y le preguntó si ella, efectivamente, estaba embarazada. "No, no digas eso. Ay, no digas eso por Dios", le contestó ella, aunque a continuación le contó de un suceso que vivió unas horas atrás.

“Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo que sea el sangrado de implantación”, le contó ella, agregando más misterio a su estado, algo de lo que dieron cuenta las redes sociales.

“¡Es mentira! Decía que le daba asco la comida, que tenía ganas de vomitar, y al rato se clavó dos bifes con mayonesa”, escribió un usuario en las redes. “Es estrategia de Coti. Sabe que si tira esa no la sacan de la casa ni a palos. ¿Quién se va a querer perder ese notición dentro de la casa?”, agregó otro twitero.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Coti se enojó con Santiago del Moro por un picante comentario sobre ella

Otro detalle que llamó la atención de los televidentes fue que, en una charla posterior, “Conejo” le levantó la remera a Coti y le comenzó a acariciar el vientre (aunque algunos usuarios de redes aseguraban que eran las cortillas), con lo que los rumores de embarazo no hicieron más que incrementarse. ¿Estará esperando un “conejito” la joven correntina?