Gran Hermano 2022: Cata reveló un desubicado comportamiento de Agustín que incomoda en la casa

María Laura ‘Cata’ Álvarez hizo una sorprendente revelación en Gran Hermano 2022 sobre Agustín Guardis, alias Frodo, tras quedar afuera el último domingo.

"¿Qué les pasa con Agustín a todos que siempre fue una persona que lo quieren o lo detestan?", le preguntó Santiago del Moro a la exparticipante del reality.

Por su parte, la recientemente eliminada respondió: "Lo que pasa es que hay cosas que no se ven, por ejemplo, él se masturbaba de noche delante de los chicos".

"Una noche Nacho se fue a dormir a mi pieza, me dijo ‘¿Cata puedo dormir acá? Porque no lo soporto’", detalló Cata en el debate del programa de Telefe.

LA ANGUSTIA DE JULIETA POGGIO TRAS SENTIRSE ACOSADA POR AGUSTÍN EN GRAN HERMANO

Julieta Poggio manifestó su angustia en una charla con sus compañeros de Gran Hermano tras sentirse acosada por Agustín en la casa.

"A mí a veces me mira de una manera que me incomoda un poco, no hay chances; no es que yo lo miro diferente, es que él me mira todo el día", expresó indignada.