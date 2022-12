Gran Hermano 2022: aseguran que Ariel manoseó a Romina y piden su expulsión

Ariel Ansaldo entró hace diez días a Gran Hermano 2022 por decisión de la producción y su comportamiento dentro de la casa ya lo hizo acreedor a un pedido de expulsión por parte de los fans, que consideran que manoseó a Romina.

En la transmisión de Gran Hermano 2022, se pudo ver un comportamiento por lo menos polémico del participante durante una de los muchos momentos de ocio de los que disfrutan los participantes dentro de la casa.

Lo cierto es que tanto Ariel como Camila no han causado gran impresión entre los seguidores del ciclo, que cuestionan su presencia en la casa, que este lunes también recibirá a dos participantes expulsados, y ahora piden la expulsión del parrillero.

EL POLÉMICO COMPORTAMIENTO DE ARIEL CON ROMNA EN GRAN HERMANO 2022

Pero el martes pasado, mientras realizaban la prueba del líder, que tenía como prenda que los participantes permanecieran atados con una soga entre sí, y se movieran al unísono, todos ellos decidieron permanecer en la zona del sofá.

En este caso, las imágenes mostraban a Romina, que se quedó dormida después de un masaje de Ariel, dándole la espalda al participante, que estaba atado a ella. El parrilero colocó un almohadón sobre su ingle mientras escuchaba y se reía de los comentarios de sus compañeros.

Sin embargo, en determinado momento, la mano Ariel colocó su mano en una de las nalgas de Romina y le dio cinco palmadas, algo que no pasó desapercibido por Nacho, que vio toda la secuencia, pero no hizo ningún comentario al respecto, quizá por no encontrarse seguro de lo que había visto.

Las redes sociales dieron cuenta de este momento, y no tardaron quienes pidieron la inmediata expulsión de Ariel, por considerarlo un comportamiento abusivo. “Si era Alfa, seguro era sancionado”, fue uno de los comentarios al respecto.