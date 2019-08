Graciela Alfano reveló la polémica confesión que le hizo Yanina Latorre: "Me dijo 'me cargué a varias de LAM'"

Son varios los cruces que Yanina Latorre y Graciela Alfano ya protagonizaron en el piso de Los Ángeles de la Mañana. Sin embargo, lejos de achicarse con una de las panelistas más picantes del ciclo, la artista redobló la apuesta y disparó contra su compañera.

"No tengo ninguna relación con Yanina. Ella me puede decir lo que se le da la gana, que yo me voy del programa y sigo siendo Graciela Alfano. Que el otro se sienta mal y torturado porque yo llego divina, soñada, soy brillante, y quieran atacarme… bueno, me divierto con la tortura del otro. Si ella busca torturarme para que me vaya, conmigo va muerta y se lo dije, porque a mí no me molesta nada. Estoy preparada para todo”, lanzó Alfano, sin filtro, en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Graciela Alfano: "Creo que todos están creciendo. Yanina Latorre también está creciendo porque tiene una figura que no tuvo nunca enfrente. Pero no se tiene que achicar, tiene que crecer o morir". G-plus

"Cuando le dije a Yanina que yo no traigo primicias, sino que soy una primicia es porque entiendo que para las chicas que están ahí suena raro que algo que yo digo, o hago, o me pasa, lo levantan en todos los portales. Eso tiene que ver con una realidad, y generó un cambio en la dinámica del grupo", agregó.

Por otro lado, Graciela reveló una polémica frase que le habría dicho Yanina: "Me dijo 'me cargué a varias' y nombró a Nequi Galotti, a (Evelyn) von Brocke, y algunas figuras más. Yo entiendo que lo que propone el programa es eso, es ver quién sobrevive. Pero yo todo me lo tomo con humor, por supuesto".

"Creo que todos están creciendo. Yanina también está creciendo porque tiene una figura que no tuvo nunca enfrente. Pero no se tiene que achicar, tiene que crecer. Si te ponen a alguien enfrente que te tira tortas, tenés que crecer o morir”, cerró Grace, polémica.

¡Tremendo!