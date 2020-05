Graciela Alfano: "Mi madre me dejaba sola y le dejaba la llave para chequearme a mi vecino pedófilo"

El último tiempo Graciela Alfano se abrió a contar los duros momentos que vivió en sus primeros años de vida. El abandono del que era víctima de parte de su madre y el abuso que sufrió con pocos años de un vecino. Ahora en PH Podemos hablar la actriz se refirió a cómo ambos hechos están conectados íntimamente.

“A los 4 o 5 años me quedaba días sola. La persona a la que la mi mamá le dejaba la llave para chequearme y ver cómo estaba era este vecino. Un pedófilo”, lanzó Graciela. “Cuando yo necesitaba que alguien viniera, aparecía este hombre, desnudo, con su sexo blando porque afortunadamente no tenía erecciones y por eso no fui penetrada. Con esa lengua con olor a cebolla que me la metía hasta la garganta y ese olor todavía lo siento. Es un recuerdo muy vibrante”, rememoró, asqueada.

Según contó Graciela, la intervención de su padre hizo que el abuso que sufría termine: “Cuando mi mamá volvía y yo le contaba esto, no lo quería escuchar porque no le convenía. Hasta que un día se lo cuento a mi padre cuando yo tenía 7 años. Nos estaba visitando y este señor estaba ahí parado. Recuerdo que lo dije con esta cosa ‘rebeldona’ que tengo. Le dije ‘este señor me hace esto y me lo hace de esta manera’”, afirmó la exjurado del Bailando.

“Recuerdo que mi padre lo que hizo fue agarrarnos a mi y a mi mamá y nos puso en un hotel. A la semana nos mudamos a otro lado y lo que le hizo a este hombre no tengo idea”, aseveró la exmodelo, quien apuntó con dureza a la responsabilidad de su mamá. “La otra parte de este juego perverso con una niña, era que el reclamo no se escuchaba porque yo era víctima de un abandono feroz y de una manipulación tremenda de mi madre”, recordó Graciela Alfano, a flor de piel.